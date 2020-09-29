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SilverStone представила линейку жидкостных кулеров для ЦП IceGem AIO

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 Компания SilverStone представила линейку новых жидкостных систем охлаждения для центральных процессоров IceGem AIO с замкнутым контуром. Кулеры IceGem выполнены в трех вариантах в зависимости от размера радиатора: IceGem 360 (360 мм x 120 мм), IceGem 280 (280 мм x 140 мм) и IceGem 240P (240 мм x 120 мм). Следует сказать, что в то время как 360 мм и 280 мм радиаторы имеют толщину 28 мм, модель 240P выделяется более толстым 38 мм радиатором. Серия IceGem характеризуется большим восьмиугольным насосным блоком, выполненным в виде короны из драгоценного кристалла с ARGB подсветкой. Большая прямоугольная охлаждающая пластина имеет достаточную площадь поверхности, чтобы покрыть самые большие процессоры AMD Threadripper. Все три варианта серии поддерживают установку на сокеты: TR4 и sTRX4.

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 Модели 240P и 360 имеют 120-миллиметровые вентиляторы, вращающиеся со скоростью от 600 до 2200 об/мин, обеспечивая производительность до 93,4 CFM, статическое давление 3,18 мм вод. ст. и шумовые характеристики от 7,3 до 36,6 дБА. 280 мм модель имеет 140-миллиметровые вентиляторы, вращающиеся со скоростью от 600 до 1600 об/мин, обеспечивающие поток до 99,20 CFM, статическое давление 3,1 мм водяного столба и уровень шума от 9,8 до 23,4 дБА.

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 Модель  IceGem AIO 240P предназначена для процессоров с тепловым пакетом до 280 Вт, вариант IceGem AIO 280 рассчитан на 320 Вт, а самая производительная система охлаждения IceGem AIO 360 способна справиться с тепловой мощностью до 350 Вт. На все три варианта предоставляется 3-летняя гарантия, а на некоторых рынках гарантия может составлять до 5 лет.

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 Что касается стоимости, то IceGem 240P оценивается производителем в 139,99 долларов, IceGem 280 - 159,99 долларов, а IceGem 360 - 169,99 долларов.

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