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На данный момент NVIDIA анонсировала только три видеокарты серии RTX 30xx, но уже точно известно, что компания планирует к выпуску еще больше графических карт нового поколения. Изначально это стало известно благодаря подтверждению от компании Gigabyte. Теперь появилось еще одно подтверждение от Galax, указывающее на подготовку к выпуску младшего представителя серии RTX 3060 и RTX 3080 20 Гб с увеличенным объемом видеопамяти.

Согласно появившемуся слайду, RTX 3060 должна показывать производительность, сравнимую с RTX 2080, что указывает на значительный скачок производительности между поколениями. Однако компания Galax поместила карту RTX 3070 между RTX 2080 SUPER и RTX 2080 Ti, что несколько отличается от заявлений NVIDIA. Как показано на изображении ниже, NVIDIA представила RTX 3070 как «быстрее, чем» RTX 2080 Ti, но Galax так не считает.

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Кроме того, на слайде представлена загадочная карта, производительность которой, как предполагается, будет находиться между GeForce RTX 2080 Ti и TITAN RTX. Galax назвала эту карту PG142 SKU 0. Согласно порталу Videocardz, карта PG142 SKU 0 получит название RTX 3070 SUPER или RTX 3070 Ti, которая появятся после выпуска серии AMD Radeon RX 6000. Как известно AMD анонсирует свои карты RDNA 2 28 октября, поэтому, следует ожидать появления RTX 3070 SUPER / Ti в начале ноября.

Также всезнающий сайт Videocardz утверждает, что RTX 3070 SUPER/Ti будет основан на полноценном графическом процессоре TU104, включающем 6144 ядер CUDA. Ожидается, что карта будет иметь 16 Гб видеопамяти стандарта GDDR6.