Cлайд Galax подтверждает NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гб, RTX 3070 Ti, а RTX 3060 и RTX 3070 уступают RTX 2080 Ti
реклама
На данный момент NVIDIA анонсировала только три видеокарты серии RTX 30xx, но уже точно известно, что компания планирует к выпуску еще больше графических карт нового поколения. Изначально это стало известно благодаря подтверждению от компании Gigabyte. Теперь появилось еще одно подтверждение от Galax, указывающее на подготовку к выпуску младшего представителя серии RTX 3060 и RTX 3080 20 Гб с увеличенным объемом видеопамяти.
Согласно появившемуся слайду, RTX 3060 должна показывать производительность, сравнимую с RTX 2080, что указывает на значительный скачок производительности между поколениями. Однако компания Galax поместила карту RTX 3070 между RTX 2080 SUPER и RTX 2080 Ti, что несколько отличается от заявлений NVIDIA. Как показано на изображении ниже, NVIDIA представила RTX 3070 как «быстрее, чем» RTX 2080 Ti, но Galax так не считает.
Кроме того, на слайде представлена загадочная карта, производительность которой, как предполагается, будет находиться между GeForce RTX 2080 Ti и TITAN RTX. Galax назвала эту карту PG142 SKU 0. Согласно порталу Videocardz, карта PG142 SKU 0 получит название RTX 3070 SUPER или RTX 3070 Ti, которая появятся после выпуска серии AMD Radeon RX 6000. Как известно AMD анонсирует свои карты RDNA 2 28 октября, поэтому, следует ожидать появления RTX 3070 SUPER / Ti в начале ноября.
Также всезнающий сайт Videocardz утверждает, что RTX 3070 SUPER/Ti будет основан на полноценном графическом процессоре TU104, включающем 6144 ядер CUDA. Ожидается, что карта будет иметь 16 Гб видеопамяти стандарта GDDR6.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила