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Журналист Роланд Квандт из WinFuture недавно сообщил через Твиттере, что компания Qualcomm работает над процессором с кодовым названием "Lahaina+", являющимся более производительным вариантом Snapdragon 875 ("Lahaina"), подобно тому, как Snapdragon 865 Plus предлагал более высокие показатели производительности в сравнении с оригинальным Snapdragon 865. Таким образом предполагаемый Snapdragon 875 Plus может позволить выйти на новый уровень производительности.

Новость о Snapdragon 875 Plus также должна обеспокоить потенциальных покупателей смартфонов iPhone 12 Pro. Последние данные о производительности новейшего чипсета Apple A14 Bionic указывают на незначительное превосходство над графической и процессорной составляющей предыдущего чипсета A13 Bionic. Более мощный Snapdragon 875 Plus может позволить компании Qualcomm впервые за многие годы отобрать пальму первенства в производительности у Apple.

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Snapdragon 875 Plus станет основой для большинства флагманских Android смартфонов будущего года, а также будет устанавливаться в грядущие игровые устройства от ведущих компаний, таких как ASUS, Xiaomi и других.

Выход первых устройств на новейших чипсетах Qualcomm ожидаются в самом начале 2021 года.