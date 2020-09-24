Чипсет Snapdragon 875 выйдет в двух вариантах
реклама
Журналист Роланд Квандт из WinFuture недавно сообщил через Твиттере, что компания Qualcomm работает над процессором с кодовым названием "Lahaina+", являющимся более производительным вариантом Snapdragon 875 ("Lahaina"), подобно тому, как Snapdragon 865 Plus предлагал более высокие показатели производительности в сравнении с оригинальным Snapdragon 865. Таким образом предполагаемый Snapdragon 875 Plus может позволить выйти на новый уровень производительности.
Новость о Snapdragon 875 Plus также должна обеспокоить потенциальных покупателей смартфонов iPhone 12 Pro. Последние данные о производительности новейшего чипсета Apple A14 Bionic указывают на незначительное превосходство над графической и процессорной составляющей предыдущего чипсета A13 Bionic. Более мощный Snapdragon 875 Plus может позволить компании Qualcomm впервые за многие годы отобрать пальму первенства в производительности у Apple.
Snapdragon 875 Plus станет основой для большинства флагманских Android смартфонов будущего года, а также будет устанавливаться в грядущие игровые устройства от ведущих компаний, таких как ASUS, Xiaomi и других.
Выход первых устройств на новейших чипсетах Qualcomm ожидаются в самом начале 2021 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила