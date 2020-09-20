Анонсирован смартфон LG K42: Helio P22, 6,6 дюймовый дисплей и защита по стандарту MIL-STD-810G
Как все мы знаем, в последнее время производители смартфонов не балуют нас необычным дизайном своих устройств. Практически все современный смартфоны любого ценового диапазона похожи друг на друга буханки хлеба лежащие рядом. Стоит одному производителю выпустить смартфон с некой изюминкой, как тут же все остальные следуют этому примеру, и снова все устройства становятся братьями - близнецами. Компания LG в своем новом смартфоне решила немного поэкспериментировать с дизайном и привнести немного оригинальную идею. Что из этого получилось, можно видеть на примере модели K42.
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Ничего революционного в смартфоне конечно нет, но необычно выглядит задняя панель нового телефона. Похоже, что на заднюю крышку наклеена какая-то пленка или наклейка, которую LG называет "уникальным волновым узором". Таким образом, легко можно освежить привычный дизайн, заменив только эту наклейку, её цвет и рисунок.
Аппарат оснащен большим экраном с диагональю 6,6 дюйма разрешением HD+, а работает смартфон на чипсете Helio P22 компании MediaTek.
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Кроме того смартфон LG K42 комплектуется оперативной памятью объемом 3 Гб и встроенным накопителем объемом 64 Гб. На задней стороне находится модуль из четырех камер, включающих основную 13 камеру, сверхштрокоугольную 5 мегапиксельную камеру, 2-мегапиксельный макро сенсор и датчик глубины разрешением 2 мегапикселя. На фронтальной стороне устройства в отверстии в дисплее располагается 8-мегапиксельная камера. За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Также смартфон может похвастаться наличием современного разъема USB Type-C и Bluetooth 5.0, а одной из главных особенностей смартфона является защита по стандарту MIL-STD-810G. Полный список технических характеристик можно посмотреть ниже в таблице.
Что касается самого смартфона, то точная дата выхода и его цена пока не объявлены, но однозначно это должно быть недорогое устройство.
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