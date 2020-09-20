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К сожалению поддержка производителем смартфонов ограничивается парой лет, после чего владелец устройства оказывается один на один со своим любимым телефоном без обновления системы и патчей безопасности. Но на самом деле не все так плохо. Многие пользователи знают, что после окончания официальной поддержки производителя, на помощь приходят любительские сборки новых версий операционных систем. Более того, некоторые продвинутые юзеры устанавливают кастомные версии сразу после приобретения новенького смартфона.

Все мы знаем, что компания Google выпустила новейшую версию ОС Android 11. И таким смартфонам, как Poco F1 и Xiaomi Mi A2 просто не суждено её обрести без использования любительских сборок. Сегодня стало известно, что для указанных смартфонов ведется разработка кастомных прошивок с ОС Android 11/могут работать на пользовательских ПЗУ на базе Android 11.

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Желающие обновить свой Poco F1 могут использовать сборку ReloadedOS от пользователя Riteshsaxena с XDA Developer. Это программное обеспечение находится на стадии бета-тестирования, и, конечно, для владельцев Poco F1 было бы разумно сначала сделать резервную копию всех данных на своем смартфоне, прежде чем устанавливать эту пользовательскую сборку. Прошивка основана на коде AOSP (Android Open Source Project). По заверению разработчика большинство ключевых функций, таких как камера и различные датчики, имеют вполне работоспособное состояние.

Проект Potato с открытым исходным кодом предназначен для владельцев смартфона Xiaomi Mi A2, выпущенного в 2018 году по программе Android One. Его разработкой занимается kenny3fcb. Данная конкретная версия все еще находится на этапе тестирования, поэтому пользователям, рискнувшим её установить следует быть готовыми к различным багам, ошибкам и к некоторым неработающим датчикам и функциям. Тем не менее, сборка поможет дать начальное о том, как будет выглядеть окончательная версия ОС.