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Xiaomi готовит игровые мониторы с частотой 240 Гц и 360 Гц по цене от 148 долларов

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 Недавно компания Asus представила монитор ROG Swift 360 Гц PG259QN, который, как утверждают в компании является самым быстрым в мире игровым монитором для киберспорта. Благодаря высокой частоте обновления легко понять, почему любители киберспорта будут с большим удовольствием использовать такие мониторы. Однако лидерство компании ASUS может вскоре пошатнуться, так как вездесущая компания Xiaomi решила отвоевать и эту часть рынка.

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 Согласно отчету из Китая, опубликованному на портале XiaomiToday, компания планирует выпустить новые 24,5-дюймовые игровые мониторы, которые предложат клиентам выбор между частотой обновления 240 Гц и частотой обновления 360 Гц. Этот же самый источник утверждает, что цены будут начинаться с 999 юаней (148 долларов). Будет интересно взглянуть, что получится у Xiaomi и можно ли будет сравнить их продукцию с дорогим монитором ROG Swift 360 Гц PG259QN, стоимость которого составляет внушительные 699 долларов США.

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 Однако нужно помнить, что такая низкая цена, несомненно, будет справедлива для модели начального уровня с частотой 240 Гц, и в настоящее время неизвестно, какие еще различия будут между моделями с разной частотой обновления. Кроме того, эта стоимость для внутреннего китайского рынка, и всем нам хорошо известно, насколько дорогими становятся продукты Xiaomi, когда они покидают приделы Китайской республики. Тем не менее, можно справедливо предположить, что игровой монитор Xiaomi с частотой 360 Гц определенно бросит вызов устройствам Asus, по крайней мере в стоимости.

 Ожидается, что новые игровые мониторы Xiaomi будут оснащены панелями IPS производства AU Optronics. Данных о мониторах практически нет, а предполагаемой датой поступления в продажу является 11 ноября, в который в Китае отмечают День холостяка.

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Теги

asus xiaomi мониторы asus rog игровые мониторы мониторы 240 гц
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[ AtoM ]
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24 дюйма это фейл... наверное ещё и 1080...
Xiaomi готовит игровые мониторы с частотой 240 Гц и 360 Гц по цене от 148 долларов
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