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По сети уже довольно давно ходит информация о ПК с собственными процессорами от компании Huawei. Сегодня один из пользователей портала Weibo заявил, что запуск компьютеров Huawei PC Kunpeng уже не за горами. Кроме того, оказывается, что многие китайские компании и учреждения уже успели его опробовать. Причем это произошло еще в прошлом году.

Помимо вышесказанного, инсайдер также опубликовал фотографию ПК Huawei (Kunpeng), на которой видно один порт USB 3.0 и рядом с ним наклейка с надписью «Powered By Kunpeng».

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Интересным является то, что производство компьютеров не остановлено, а продолжается. Это означает, что производство чипов Kunpeng не было остановлено. Это говорит о том, что все компоненты системы имеют полную локализацию и изготавливаются на собственных производственных линиях Китая.

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Что касается ПК Huawei Kunpeng, то согласно многочисленным утечкам компьютер использует 24-ядерный процессор Kunpeng собственной разработки, 8 Гб оперативной памяти SO-DIMM, SSD Samsung на 512 Гб и видеокарту AMD Radeon 520. Имеется информация, что установленный в компьютере процессор имеет сопоставимую с Core i9-9900K производительность. Описываемый настольный компьютер предназначен исключительно для государственных и корпоративных клиентов. Он работает на базе собственной операционной системы UOS и не имеет возможности установить ОС Windows.

Кроме того, из ранних утечек известно, что информатор системный блок имеет довольно простой дизайн. На передней панели расположены три порта USB-A, один порт USB-C и разъем для наушников. Компьютер также может комплектоваться оптическим приводом. На задней панели ввода-вывода есть четыре порта USB-A, разъем для сетевого кабеля и порт VGA.