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Согласно утечке из неназванного источника, компания AMD будет использовать в именование процессоров Vermeer на базе архитектуры Zen 3 серию 5000 вместо 4000. Это имеет смысл, учитывая, что у AMD уже есть серия Ryzen 4000 Renoir для мобильных компьютеров.

Из утечки также видно, что OPN номера чипов, которые уже известны, фактически указывают, что вместо 16 ядер новые процессоры будут иметь максимум 12 ядер. Поскольку это первый раз, когда мы получаем известия из этого источника, это явно территория слухов и была отмечена как таковая.

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OPN 1: 100-000000063-07_46 / 40_N

OPN 2: 100-000000063-08_46 / 40_Y

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OPN 3: 100-000000063-23_44 / 38_N

OPN 1: 100-000000059-14_46 / 37_Y

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OPN 2: 100-000000059-15_46 / 37_N

Изначально в сеть утекали 5 OPN будущего семейства. Три из них предполагали наличие 8 ядер, а два других - 16-ядер. Однако, к OPN следует относиться с долей недоверия, так как они предназначены в первую очередь для OEM-производителей и могут не совпадать с процессорами, предназначенными для розничного рынка.

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Что касается 8-ядерных чипов, то три перечисленных варианта имеют тактовую частоту до 4,6 ГГц. Интересно, что базовая частота установлена на 4 ГГц, что достаточно много. Еще один вариант имеет максимальную частоту 4,4 ГГц и базовую частоту 3,8 ГГц.

По словам Патрика Шура, эти предполагаемые 16 ядерные процессоры на самом деле являются чипами с 12 ядрами и 24 потоками. Оба процессора могут работать на частоте до 4,6 ГГц и имеют базовую частоту 3,7 ГГц. Все упомянутые OPN имеют версию A0, это означает, что процессоры относятся к ранним инженерным образцам и будут иметь унифицированный кэш L3.

Основное различие между Renoir для настольных ПК и Vermeer для настольных ПК заключается в том, что Vermeer не будет иметь iGPU и будет основан на ядрах Zen 3. Кроме того, настоящим подарком для компьютерных гуру и профессионального рынка должны стать процессоры Genesis Peak на базе Zen 3, которые заменят текущую серию ThreadRipper.

Согласно источнику процессоры Vermeer получат следующие ключевые особенности:

- Zen3 станет первой крупной переработкой Zen с упором на соотношение производительность на ватт и масштабируемость;

- улучшенный IPC, 8 ядер на CCX, новый чип ввода-вывода с улучшенным контроллером памяти, улучшенный SMT и более эффективный boost режим.

Новое поколение процессоров должны получить огромный прирост IPC и итеративную производительность, намного превосходящую 14-нм чипы Intel как в вычислениях, так и в игровой приложениях. Процессоры Vermeer будут производиться по 7-нм техпроцессу TSMC (вероятно, EUV) и станут большим шагом вперед по сравнению с процессорами Zen 2 текущего поколения.