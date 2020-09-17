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Qualcomm Technologies, Inc., являющаяся дочерней компанией Qualcomm Incorporated, готовит к выходу новое устройство виртуальной реальности Oculus Quest 2, первого VR устройства, использующего платформу Qualcomm Snapdragon XR2. Oculus Quest 2 является результатом многолетнего сотрудничества Qualcomm Technologies и Facebook, направленного на создание самых передовых и захватывающих игровых возможностей виртуальной реальности для потребителей на сегодняшний день.

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Платформа Snapdragon XR2, созданная специально для расширенной реальности (XR), демонстрирует отличные улучшения по сравнению с его предшественником, на котором построена оригинальная гарнитура Oculus Quest, в том числе удвоение производительности центрального процессора и графического процессора. Платформа Snapdragon XR2 обеспечивает значительные улучшения производительности в Oculus Quest 2, включающие:

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- дисплей с самым высоким разрешением среди всех гарнитур Oculus с увеличенным на 50% количеством пикселей, чем в исходной гарнитуре Oculus Quest;

- платформа Snapdragon XR2, обеспечивает более чем 11-кратный прирост производительности искусственного интеллекта, чем ее предшественник, позволяет большему количеству алгоритмов восприятия работать одновременно со многими другими задачами, что обеспечивает более захватывающий опыт для конечного пользователя;

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- наличие специального процессора компьютерного зрения Engine for Visual Analytics (EVA) помогает разгрузить ключевые задачи, связанные с виртуальной реальностью, чтобы обеспечить низкую задержку и снизить общее энергопотребление;

- ультрасовременная архитектура гетерогенных вычислений, которая помогает продлить время автономной работы Oculus Quest 2 до 2–3 часов игрового времени, это означает, что пользователи могут получить еще лучшие впечатления от виртуальной реальности от одной зарядки;

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- использование Wi-Fi 6 в системе связи Qualcomm FastConnect 6800, позволяющей Oculus Quest 2 достичь более высокой скоростью загрузки данных.

"Мы создали платформу Snapdragon XR2 с нуля и разработали ее, чтобы раздвинуть границы возможного в XR и позволить нашим клиентам создавать новое поколение интерфейсов и устройств. Qualcomm Technologies тесно сотрудничала с командой Facebook над улучшением и адаптацией набора функций Snapdragon XR2 в Oculus Quest 2, и сегодня знаменует собой невероятную веху в области виртуальной реальности. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Facebook, чтобы предложить наилучшие возможности универсальной виртуальной реальности для массового потребителя", - сказал Хьюго Сварт, вице-президент и глава XR, Qualcomm. Technologies, Inc.

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Кроме обширного каталога игровых приложений премиум-класса, лежащему в основе Oculus Quest 2, новое устройство также предлагает множество увлекательных неигровых возможностей для всех, включая фитнес-приложения, развлекательные приложения и социальные сети для общения с друзьями.

"Для Facebook это сотрудничество показывает наше стремление к ускорению развития индустрии виртуальной реальности. Мы не будем просто ждать, пока появятся ключевые технологии, на основе которых будет развиваться виртуальная реальность следующего поколения. Мы хотим участвовать в определении будущего и помогать ему развиваться быстрее, и мы гордимся тем, что делаем это вместе с нашими инновационными партнерами из Qualcomm Technologies", - сказал Рафаэль Камарго, вице-президент по аппаратному обеспечению Facebook Reality Labs.