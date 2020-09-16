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Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) объявила сегодня, что Лиза Су, президент и генеральный директор AMD была удостоена высшей награды SIA - премии Роберта Нойса в 2020 году. SIA ежегодно вручает награду Noyce Award человеку, внесшему значительный вклад в полупроводниковую промышленность и в область высоких технологий. Доктор Лиза Су примет награду на виртуальном мероприятии SIA Leadershi Forum и Award Celebration, которое пройдет 19 ноября текущего года.

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"Лиза Су успешно продвигала передовые полупроводниковые технологии и высокопроизводительные вычислительные технологии на протяжении всей своей карьеры в качестве опытного руководителя и инженера. Выдающиеся достижения Лизы значительно укрепили полупроводниковую промышленность и мировое технологическое лидерство Америки, а на этом пути она вдохновила и открыла двери для бесчисленного множества других специалистов. От имени совета директоров SIA мне приятно объявить Лизу лауреатом премии Роберта Нойса 2020 года в знак признания ее впечатляющих достижений", - сказал Джон Нойффер, президент и генеральный директор SIA.

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Напомню, что Лиза Су находится на посту руководителя компании AMD с октября 2014 года, и является членом совет директоров AMD. За время её пребывания в руководстве, корпорация AMD стала признанныым лидером в области проектирования и производства центральных процессоров для персональных компьютеров, серверов и суперкомпьютеров, а также графических процессоров, как для профессионалов, так и для любителей компьютерных игр. Перед тем, как попасть в компанию AMD в 2012 году доктор Су успела побывать в руководстве различных полупроводниковых компаний, включающих таких гигантов отрасли, как Texas Instruments, IBM и Freescale Semiconductor.

Доктор Лиза Су окончила Массачусетский технологический институт, получила степень бакалавра, доктора и магистра в области электротехники. На ее счету несколько десятков технических статей. Она множество раз входила в число лауреатов различных премий и становилась одним из лучших и влиятельных руководителей в отрасли.

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"Для меня огромная честь получить Премию Нойса и присоединиться к выдающемуся списку предыдущих лауреатов, многих из которых я считаю наставниками, образцами для подражания, коллегами и друзьями. Я с нетерпением жду возможности продолжать расширять границы того, чего мы можем достичь в полупроводниковой промышленности, которая стала очень важной для каждого аспекта нашей жизни",- сказала Су.