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В сети появились результаты тестов майнинга криптовалюты с помощью графической карты NVIDIA GeForce RTX 3080, которые показывают, что грядущая карта может стать мощнейшим аппаратным средством для желающих добывать Ethereum. Утечки результатов показывают, что на стоковых частотах GeForce RTX 3080 показывает производительность майнинга на уровне 75 MH/s, а при разгоне производительность возрастает но невероятных 93 MH/s.

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Если сравнивать полученный результат с текущим флагманом от Nvidia GeForce RTX 2080 Ti с результатом 54 MH/s, то грядущая новинка в разгоне почти в два раза ее превосходит, а при сравнении с предыдущим флагманом в лице GeForce GTX 1080 Ti с результатом около 30 MH/s, производительность карты Ampere имеет трехкратное преимущество. Таким образом, сочетание относительно низкой стоимости карты и высокой скорости майнинга делают GeForce RTX 3080 королем среди средств добычи криптовалюты на конец текущего года и на весь последующий год, если конечно грядущие карты Big Navi от AMD не смогут превзойти видеоускорители Ampere, как по чистой производительности, так и по соотношению стоимости ускорителя к скоростным показателям при майнинге. Опять же не стоит забывать о показателях энергопотребления, которые являются одним из главных критериев экономической целесообразности добычи криптовалюты.

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Напомню, что графические карты NVIDIA Ampere имеют одни из самых высоких показателей TDP. Например, та же самая GeForce RTX 3080 имеет TDP 320 Вт, что на 70 Вт выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti. Если карта подвергнется разгону, то ее энергопотребление легко перевалит за 400 Вт, после чего энтузиазма у потенциальных шахтеров может поубавиться.