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Биннингом чипов называется процесс сортировки произведенных полупроводниковых кристаллов по качеству. Это означает, что каждый чип, полученный из кремниевой пластины, проверяется и сортируется по различным характеристикам. Например, микросхему проверяют на предмет того, какое напряжения требуется для работы, какую она имеет рабочую температуру и как она разгоняется. Проводя различные испытания своих чипов, производители часто создают уровни биннинга, по которым они могут различать хорошие и плохие чипы, чтобы определить их дальнейший путь и следует ли их вообще использовать. Самый большой и сложный подход предъявляется чипам для видеокарт. У производителей видеокарт существуют несколько основных партнеров, требования которых к чипам могут различаться. Следует отметить, что процесс отбора чипов является довольно трудоемким и сложным. Сегодня благодаря Igor's Lab появилась информация о данном процессе касающимся новой линейки чипов NVIDIA GeForce RTX 30xx.

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Согласно источникe, последняя линейка NVIDIA GeForce RTX Ampere имеет три уровня биннинга. Есть "Bin 0", представляющий нормальный чип, который может работать без каких-либо проблем, "Bin 1" - это хорошие процессоры и "Bin 2", представляющий собой микросхемы высшего качества с наивысшими характеристиками производительности. Чипы, относящиеся к категории «Bin 2» имеют более низкую температуру по сравнению с остальными и обеспечивают более высокие показатели разгона. Источник утверждает, что после пилотного запуска чипов Ampere у Samsung осталось 30% кристаллов категории "Bin 0", 60% кристаллов "Bin 1" и только 10% кристаллов "Bin 2". Новые чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx еще только начали выпускаться, а указанные цифры уже показывают, что Samsung проделала отличную работу при подготовке к производству графических чипов Ampere, а после начала крупномасштабного производства эти цифры еще более улучшатся.