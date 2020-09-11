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Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов

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 Биннингом чипов называется процесс сортировки произведенных полупроводниковых кристаллов по качеству. Это означает, что каждый чип, полученный из кремниевой пластины, проверяется и сортируется по различным характеристикам. Например, микросхему проверяют на предмет того, какое напряжения требуется для работы, какую она имеет рабочую температуру и как она разгоняется. Проводя различные испытания своих чипов, производители часто создают уровни биннинга, по которым они могут различать хорошие и плохие чипы, чтобы определить их дальнейший путь и следует ли их вообще использовать. Самый большой и сложный подход предъявляется чипам для видеокарт. У производителей видеокарт существуют несколько основных партнеров, требования которых к чипам могут различаться. Следует отметить, что процесс отбора чипов является довольно трудоемким и сложным. Сегодня благодаря Igor's Lab появилась информация о данном процессе касающимся новой линейки чипов NVIDIA GeForce RTX 30xx.

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 Согласно источникe, последняя линейка NVIDIA GeForce RTX Ampere имеет три уровня биннинга. Есть "Bin 0", представляющий нормальный чип, который может работать без каких-либо проблем, "Bin 1" - это хорошие процессоры и "Bin 2", представляющий собой микросхемы высшего качества с наивысшими характеристиками производительности. Чипы, относящиеся к категории «Bin 2» имеют более низкую температуру по сравнению с остальными и обеспечивают более высокие показатели разгона. Источник утверждает, что после пилотного запуска чипов Ampere у Samsung осталось 30% кристаллов категории "Bin 0", 60% кристаллов "Bin 1" и только 10% кристаллов "Bin 2". Новые чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx еще только начали выпускаться, а указанные цифры уже показывают, что Samsung проделала отличную работу при подготовке к производству графических чипов Ampere, а после начала крупномасштабного производства эти цифры еще более улучшатся.

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Зю
23:38
Этот балабол пишет про 2% якобы из-за ГПУ, хотя ясно, что в 1080р упирается в проц
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
ACDCOVER
23:38
В 4к разница 19% в 1080р 2%. Ты просто не туда смотришь.
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
Зю
23:37
Первые эксельщики оверклокерс уже потирают клешни
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
omoikane
23:36
да в ларке те же 20-30%. Причем тут 4к и движок и как ты это определил не понятно совсем :D Какой может быть высокий фпс в 4к тоже непонятно. По факту упора в цпу в 4к нет нигде из популярных проектов...
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
ACDCOVER
23:36
Просто Ампера со своим огромным кол-вом куда ядер в играх не даёт +150%. Там разница максимум 30%. Чем разрешение выше тем разница больше будет. Эти карточки действительно под 4К затачивались. Но то, ...
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
Aktay
23:36
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Ваня Кислицын
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В 4К разница на графике не 2%. Несите новый эксель, этот сломался.
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Ваня Кислицын
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