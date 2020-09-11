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После анонса потребительских видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 на архитектуре Ampere все внимание компьютерного сообщества переключилось на их обсуждение и находится в ожидании появления новинок в продаже, а также первых обзоров с реальными игровыми тестами. Однако эти карты относятся к среднему и верхнему ценовому диапазону, а как всем известно наиболее популярными среди потребителей являются графические ускорители нижнего среднего и нижнего ценового диапазона. Поэтому очень многие экономные игроки вполне оправданно ожидают появления видеокарт серии GeForce RTX 3060. Сегодня появилась информация о видеокарте GeForce RTX 3060 Ti, которая, как сообщается, будет выпущен до GeForce RTX 3060. Согласно ресурсу VideoCardz GeForce RTX 3060 Ti, являющаяся возможным преемником RTX 2060 Super, будет выпущена в октябре, при чем она выйдет в продажу раньше, чем обычная GeForce RTX 3060.

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Основанный на том же кристалле GA104, что и RTX 3070, RTX 3060 Ti имеет в своем составе 4864 ядер CUDA, 38 RT ядер, 152 тензорных ядра, 152 TMU и, возможно, 64 ROP. Карта будет иметь 8 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6 и 256-битный интерфейс. Учитывая, что базовые характеристики GeForce RTX 3070 включают память со скоростью работы 14 Гбит/с, то можно с уверенностью сказать, что RTX 3060 Ti получит такую же (или даже меньшую) частоту памяти. Уровень TDP платы ожидается на уровне от 180 до 200 Вт. О стоимости потенциального хита от Nvidia пока ничего не сообщается.