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Сегодня появилась информация о готовящемся к выходу смартфоне компании Xiaomi на базе чипсета Snapdragon 875 от Qualcomm. Предполагается, что таким смартфоном может оказаться Xiaomi Mi 11 (или другой смартфон, если компания вдруг решит поменять систему наименования своих устройств). Один из известных инсайдеров под ником Digital Chat Station поделился некоторыми новыми подробностями о потенциальном грядущем флагманском устройстве Xiaomi.

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Согласно Digital Chat Station, компании Xiaomi и Vivo в настоящее время разрабатывают несколько устройств на чипсете Snapdragon 875 с возможной датой выпуска "до Весеннего фестиваля". Весенний фестиваль - это второе название китайского Нового года, который в 2021 году начинается 12 февраля. Так как до этой даты остается не так уж и много времени, то в ближайшее время стоит ожидать появления большего количества утечек информации относительно новых смартфонов в целом, и о Xiaomi Mi 11 в частности.

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Слухи о следующем флагманском устройстве от Xiaomi ходят уже некоторое время, а один из слухов, который появляется чаще, чем другие, заключается в том, что Mi 11 будет иметь фронтальную камеру под дисплеем (UDC), позволяя задействовать полностью всю переднюю поверхность смартфона и не прибегать к использованию выдвижных механизмов для фронтальной камеры. Xiaomi недавно уже продемонстрировала свое решение UDC третьего поколения с модифицированным смартфоном Mi 10 Ultra.