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Смартфон Moto E7 Plus готов к выходу и должен стать лучшим предложением компании Motorola среди аппаратов начального уровня. Еще в прошлом месяце появилась пара рендеров, раскрывающих внешний вид телефона вместе с его основными характеристиками. Благодаря этому можно было примерно представить то, чего ожидать от нового доступного телефона. Однако сегодня появилась новая крупная утечка, которая оставляет уже не оставляет места для полета фантазий. Она раскрывает полные характеристики и цену будущего устройства. Кроме того, она показывает пару новых пресс-рендеров, демонстрирующих устройство во всей красе.

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Новый Moto E7 Plus, как ему и положено получил большой 6,5-дюймовый дисплей. К сожалению, он имеет разрешение всего 1600 × 720 пикселей, что может разочаровать многих потенциальных покупателей. На фронтальной стороне смартфона в каплевидном вырезе располагается селфи-камера разрешением 8-мегапикселей. На задней панели расположен двойной модуль камеры, включающий основной 48-мегапиксельный датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины. Удивление вызывает наличие в бюджетном устройстве основного датчика на 48 мегапикселей, хотя все мы знаем, что большое значение количества пикселей не говорит о качестве получаемых снимков.

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Новый смартфон работает на чипсете Snapdragon 460, который представляет собой отличный результат эволюционного развития линейки наборов микросхем начального уровня от компании Qualcomm. Чипсет работает в паре с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD.

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Телефон оснащен стандартными клавишами регулировки громкости и питания, а также имеет дополнительную третью клавишу, которая, вероятно, является специальной кнопкой Google Assistant. Телефон имеет довольно большую массу в 200 граммов, что обусловлено наличием аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч. К сожалению, смартфон оснащен портом micro USB, не имеет поддержки быстрой зарядки и может обеспечить мощность только в 10 Вт. Таким образом, для полной зарядки аккумулятора потребуется более 2 часов.

Телефон также оснащен 3,5 мм разъемом для наушников и поставляется как минимум в двух различных цветовых решениях. Что касается цены, то модель на 64 Гб будет продаваться в Европе за 149 евро.