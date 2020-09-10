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Процессоры AMD Ryzen по-прежнему опережают Intel Core в розничных продажах - статистика Mindfactory

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 Согласно последним данным, текущий год безоговорочно можно назвать годом процессоров AMD в сегменте розничных продаж, которые показали потрясающие показатели по сравнению с процессорами семейства Intel Core.

 Последние данные получены от компании Mindfactory, широко известной компьютерным энтузиастам, как один из крупнейших розничных продавцов компьютерного оборудования в Германии. Статистикой продаж и доходов поделился пользователь Ingebor на Reddit, который собирает статистику продаж за каждый месяц и делится ей со всем миром.

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 Статистика за август 2020 года еще раз показывает, что процессоры AMD Ryzen безоговорочно опережают процессоры Intel Core. На процессоры AMD Ryzen, которые включают в себя чипы 2-го и 3-го поколений, приходилось 84% продаж или около 20000 штук, тогда как на чипы Intel 9-го и 10-го поколения приходилось только 16% продаж с менее чем 5000 проданных процессоров. Судя по цифрам, AMD Ryzen 5 3600 был самым популярным процессором, за ним следует AMD Ryzen 7 3700X.

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 То же самое можно сказать и о более дорогих процессорах Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X, продажа которых соответствуют совокупным продажам двух поколений процессоров Intel. Из полученных данных также следует, что процессоры серии Ryzen 3000 XT, которые были выпущены всего несколько месяцев назад, не пользуются популярностью у потребителей, так как они стоят дороже предшественников, но практически равны по производительности чипам серии X.

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 Переходя к показателям выручки, наблюдается та же картина. На процессоры AMD приходилось 81% выручки розничных продаж, что составляет почти 5 миллионов евро, а на процессоры Intel приходилось 19% выручки, или чуть более 1 миллиона евро. Стоит отметить, что выручка от реализации AMD Ryzen 9 3900X соответствует выручке от продажи Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X, несмотря на более низкий показатель проданных чипов, что в основном связано с более высокой ценой 12-ядерного процессора по сравнению с 6-ядерными и 8-ядерными моделями.

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 Что касается доли рынка процессоров, то на процессоры AMD Matisse теперь приходится 82% продаж, в то время как остальная часть приходится на APU Ryzen второго и третьего поколения. На Ryzen Threadripper сейчас приходится 1% продаж процессоров. Доля процессоров Intel поделена между чипами 9-го и 10-го поколений, при этом Coffee Lake Refresh занимает большую часть рынка, чем недавно выпущенные процессоры Comet Lake. Это может быть связано с более высокими ценами и низким объемом складских запасов. На линейку Intel HEDT приходится около 1% продаж процессоров.

 Еще одна причина увеличения продаж процессоров Intel 9-го поколения может быть связана с заметным падением их цены. Цены на процессоры AMD также упали, но пока не так сильно. Однако в ближайший месяц стоит ожидать серьезных скидок и снижения цен, поскольку AMD находится на пороге выхода нового поколения процессоров на архитектуре Zen 3.

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