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Ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 4000 поколения Renoir появились сравнительно недавно, однако по праву заслужили признание и популярность у потребителей, что подтверждается статистикой.

Согласно последнему обзору оборудования в Steam, графика Radeon Vega 8, установленная на ноутбуках с процессорами Renoir и Picasso, является самым популярным графическим процессором AMD среди геймеров (по крайней мере, в Steam).

В августе текущего года Radeon Vega 8 занял 9-е место среди графических процессоров, опережая GTX 1650 Super и следуя за RTX 2060 Super и GTX 1650 Ti. Интересно видеть, что флагман AMD чип Navi 10 и Radeon RX 5700 XT на его основе, в августе был продан почти в два раза менее популярен среди игроков, чем системы с Vega 8.

На вершине списка находится GeForce GTX 1650, за которой следует GeForce RTX 2060, с ежемесячным приростом 0,36% и 0,32% в августе соответственно. Далее следуют карты GeForce GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti и RTX 2070 Super, популярность которых выросла в диапазоне 0,21–0,24% каждая.

Что касается процессоров, то чипы компании AMD продолжали медленно, но уверенно продвигаться к рыночному паритету с конкурентом с ежемесячным ростом. Все продукты AMD с тактовой частотой выше 3 ГГц продемонстрировали заметный прирост, причем наиболее популярными являются новейшие процессоры на архитектуре Matisse с базовой частотой выше 3,5 ГГц.

В тоже время, процессоры компании Intel более высокого уровня растеряли почти 2%, и в основном это были бюджетные чипы, такие как Core i5-9400F и 10400F.