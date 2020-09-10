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Samsung и SK Hynix присоединяются к санкцииям против Huawei

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 Ни для кого не является секретом, что правительство США и администрация Трампа ввели санкции против китайского гиганта Huawei и поставили ультиматум её компаниям-партнерам чтобы помешать ведению бизнеса компании Huawei. Однако, некоторые  партнеры продолжали поставлять свою продукцию для нужд Huawei. И все же угрозы со стороны США возымели действие и, похоже, что некоторые корейские производители присоединятся к ограничительным действиям правительства США и применят ограничения к Huawei. 
 Согласно сообщениям южнокорейских средств массовой информации компании Samsung Electronics и SK Hynix присоединятся к усилиям правительства США и администрации Трампа по введению санкций против китайского технологического гиганта Huawei.
 Сообщается, что с 15 сентября 2020 года Samsung и SK Hynix прекратят любые поставки своих чипов Huawei, более того, Samsung уже прекратила осуществление новых поставок. Сообщается, что SK Hynix продолжит поставки чипов DRAM и NAND Flash до 14 сентября, т.е. Huawei получит последние чипы от SK Hynix за день до введения новых санкций. 
 Это станет ударом не только для Huawei, но и для самой  SK Hynix, которая потеряет, возможно, больше всех в данном конфликте. По оценкам экспертов, 41,2% выручки SK Hynix за первое полугодие 2020 года поступило из Китая, а основная часть из этой доли приходится как раз на чипы, использующиеся в телефонах и планшетах компании Huawei. Если компания потеряет Huawei как клиента, это приведет к снижению доходов SK Hynyx, что скажется не только на ней самой, но и может привести к негативным последствиям на всем рынке памяти.
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