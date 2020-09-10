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Появилась информация, что компания Motorola сегодня представит новый складной телефон Razr. Однако, по сути он не является вторым поколением, а скорее представляет собой обновление и переосмысление оригинального устройства 2020 года с немного улучшенным дизайном.

Согласно последним данным WinFuture смартфон будет работать на базе чипсета Snapdragon 765G, компанию которому составят 8 ГБ оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти без возможности расширения. Как и его предшественник, смартфон имеет одну камеру, которую можно использовать в качестве фронтальной в закрытом состоянии или в качестве основного датчика в развернутом положении. Однако на этот раз разрешение сенсора составит более внушительные 48 мегапикселей.

Motorola Razr 2020 5G оснащается 6,2-дюймовый внутренним POLED дисплеем разрешением 2142 x 876 пикселей и соотношением сторон 21 : 9. Внешний экран устройства «Quick View» представляет собой 2,6 дюймовую панель разрешением 600 x 800 пикселей. Смартфон будет поставляться с расширенным набором программных функций Motorola и будет иметь специализированную сборку Android 10 из коробки.

Роланд Квандт из WinFuture также утверждает, что Motorola Razr 2020 5G будет иметь класс защиты IPX8 и аккумуляторную батарею емкостью 2800 мАч, что в настоящее время можно считать весьма посредственным, но не стоит забывать, что речь идет о складном смартфоне, а увеличение батареи негативно сказалось бы на габаритах устройства. Будущим владельцам остается надеяться на хорошую программную оптимизацию и энергоэффективность аппарата. Смартфон имеет функцию быстрой зарядки, но со скромным показателем, составляющем всего 15 Вт. Датчик отпечатков пальцев устройства также переместился с передней части подбородка на логотип с задней стороны телефона.

На данный момент Motorola передала смартфоны блогерам, таким как Unbox Therapy и MKBHD, которые подтверждают большинство указанных выше характеристик, а также раскрывают варианты расцветок складного телефона: Blush Gold, Polished Graphite или Liquid Mercury.