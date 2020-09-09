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С анонсом видеокарт Nvidia нового поколения все немного позабыли о компании AMD, но это может скоро измениться. Сегодня в Twitter генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила дату выпуска графических карт Radeon 6000 и Zen 3 на базе RDNA 2.

Она подтвердила, что AMD готова выпустить свои продукты следующего поколения в следующем месяце. Первыми на очереди станут процессоры Ryzen для настольных ПК, использующих архитектуру Zen 3, которые будут анонсированы на специальном мероприятии, которое состоится 8 октября.

Спустя несколько недель очередь дойдет до нового поколения потребительских видеокарт Radeon, которые будут представлены 28 октября. AMD подтвердила, что речь идет о Big Navi, графических картах серии Radeon RX 6000 на базе RDNA 2.





"Это будет захватывающая осень для геймеров ... пора начать новое путешествие с @AMDRyzen Zen3 и @Radeon RDNA22", - написала Лиза Су в Twitter.





До сих пор многие подробности о Big Navi остаются неизвестными, есть лишь слухи и догадки некоторых инсайдеров, например, что может появиться версия карты AMD на 16 Гб, которая будет дешевле, чем RTX 3080 за 699 долларов.

Что касается процессоров, то ходят слухи, что они получат множество новых функций и улучшений, а 10-ядерная модель может впервые появиться в линейки Ryzen



