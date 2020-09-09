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С анонсом видеокарт Nvidia нового поколения все немного позабыли о компании AMD, но это может скоро измениться. Сегодня в Twitter генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила дату выпуска графических карт Radeon 6000 и Zen 3 на базе RDNA 2.
Она подтвердила, что AMD готова выпустить свои продукты следующего поколения в следующем месяце. Первыми на очереди станут процессоры Ryzen для настольных ПК, использующих архитектуру Zen 3, которые будут анонсированы на специальном мероприятии, которое состоится 8 октября.
Спустя несколько недель очередь дойдет до нового поколения потребительских видеокарт Radeon, которые будут представлены 28 октября. AMD подтвердила, что речь идет о Big Navi, графических картах серии Radeon RX 6000 на базе RDNA 2.
"Это будет захватывающая осень для геймеров ... пора начать новое путешествие с @AMDRyzen Zen3 и @Radeon RDNA22", - написала Лиза Су в Twitter.
До сих пор многие подробности о Big Navi остаются неизвестными, есть лишь слухи и догадки некоторых инсайдеров, например, что может появиться версия карты AMD на 16 Гб, которая будет дешевле, чем RTX 3080 за 699 долларов.
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