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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 под кодовым названием Vermeer, основанные на архитектуре Zen 3, могут иметь несколько новых разновидностей, как сообщает пользователь 1usmus. 1usmus раскрыл некоторые интересные новые детали о настольных процессорах AMD следующего поколения.

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Согласно 1usmus, AMD работает над 10-ядерным чипом семейства Ryzen 4000 на базе Zen 3. Он сообщает, что данная информация подтверждается новой прошивкой AGESA 1.0.8.1 и, что в линейке подтверждено присутствие как минимум одного процессора Ryzen 4000 с 10 ядрами. Это может быть достаточно интересно, поскольку 10-ядерный чип AMD будет напрямую конкурировать с 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K. AMD, похоже, достаточно уверена в процессорах Zen 3 и готова показать преимущество своей архитектуры перед старым 14-нм техпроцессом Intel.

Хотя у Intel есть 10-ядерный процессор в своем текущем поколении, но похоже, что в линейке 11-го поколения не будет 10-ядерных чипов, а максимальное их количество будет ограничено 8 ядрами. Исходя из того, что известно до сих пор, процессоры Rocket Lake-S будут иметь новую архитектуру, но не будут иметь большего количества ядер, чем у конкурирующих процессоров Ryzen 4000, число которых дойдет до 16 ядер. Такая ситуация будет сохраняться до появления гибридных процессоров Intel Alder Lake во второй половине 2021 года.

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1usmus выделять две интересные функции, которые будут поставляться с чипами на базе Zen 3. Первая функция называется Curve Optimizer. Эта функция позволяет пользователям настраивать частоту ускорения процессоров Ryzen, а также настраивать частоту каждого отдельного ядра без каких-либо ограничений. Будет интересно посмотреть, как дизайн CCX в Zen 3 будет реализован в утилитах разгона и на новых материнских платах. Другая особенность касается делителей Infinity Fabric, которые позволят устанавливать немного более высокие частоты IMC в смешанных режимах. Это одна из интересных особенностей новых чипов, на которую стоит обратить внимание.