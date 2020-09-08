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После появления множества жалоб пользователей, компания Microsoft упростила настройки сбора данных в Windows 10, и похоже, что мобильное устройство Surface Duo также получит аналогичные настройки.

Напомню, что Surface Duo - это Android смартфон с двумя экранами, который позиционируется высокопроизводительное устройство, и будет доступен в США 10 сентября по стартовой цене 1399 долларов.

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Surface Duo имеет полную поддержку сервисов Google, включая Play Store, Gmail, Карты, YouTube, Календарь, Google Assistant и множество других предустановленных приложений Google.

Самой большой проблемой Android является конфиденциальность, однако Surface Duo - это не просто еще один смартфон на ОС Android, потому что Microsoft создала для этого устройства некоторые пользовательские функции, включая упрощенные настройки конфиденциальности, чтобы помочь пользователям отслеживать сбор данных. Microsoft пояснила, что настройки конфиденциальности от Microsoft и Google будут независимыми друг от друга в Surface Duo.

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Как показано на скриншоте выше, чтобы изменить конфиденциальность Microsoft, пользователю необходимо открыть приложение «Настройки» и страницу конфиденциальности Microsoft,

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Как и Windows 10, Surface Duo также будет собирать диагностические данные из установленной базы для выявления проблем, повышения производительности и безопасности. Эта функция сбора диагностических данных создает анонимные данные телеметрии, которые регулярно отправляются в Microsoft. Кроме того, Microsoft заявляет, что также будет использовать данные Surface Duo для улучшения сопутствующих продуктов и услуг, таких как приложение Your Phone. К счастью, сбор данных по умолчанию является анонимным и не включает личную информацию, такую как имя, адрес электронной почты или файлы.

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Surface Duo предлагает два уровня диагностических данных:

- необходимые диагностические данные;

- дополнительные диагностические данные.

Необходимые диагностические данные включают в себя основную информацию о устройстве, в том числе его настройки, параметры, включение/выключение функций, а также правильность работы ОС или приложений.

Полный список необходимых данных включает:

- производитель, тип процессора и памяти;

- настройки и конфигурации;

- данные о сети и периферийных устройствах;

- базовый отчет об ошибках;

- версия ОС и установленные обновления;

- приложения и драйверы.

Пользователь может отправить дополнительные диагностические данные, которые включают более подробную информацию о устройстве.

Полный список дополнительных диагностических данных включает:

- все необходимые диагностические данные;

- действия приложения: фоновые приложения, запущенные приложения и их производительность;

- активность браузера Microsoft Edge;

- расширенные отчеты об ошибках: сведения о сбоях системы или приложений;

- данные для устранения проблем с производительностью или обновлений.

Microsoft заявляет, что даже если пользователь выберет опцию дополнительных диагностических данных, устройство и данные останутся в безопасности и будут работать нормально.