Очередной слух о PlayStation 5 предполагает стоимость в 599 и 499 евро
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В последнее время и Интернете появлялось много слухов о ценах на грядущую консоль PlayStation 5, согласно которым стоимость игровой приставки с Blu-ray приводом и версии Digital Edition составят 499 евро и 399 евро соответственно. Однако, опубликованные французским онлайн-журналом под названием Xboxygen данные могут сильно расстроить будущих игроков, так как источник сообщает о более высокой стоимости консолей, составляющей соответственно 599 евро и 499 евро за версию с оптическим приводом и без него.
Некоторые скептики могут указать на то, что французское издание специализируется на новостях о консолях Xbox, однако, нет никаких оснований полагать, что данную новость указанный ресурс разместил лишь для того, чтобы расстроить поклонников компании Sony и ее консолей, которые в зависимости от региона надеются на цену устройства в районе 500 долларов, 450 фунтов стерлингов либо 500 евро. Кроме того, как бы не были расстроены потенциальные покупатели консоли PlayStation 5 повышением стоимости, если они решились на покупку, то всё равно сделают это.
Однако, согласно появившейся вчера информации об акции Pringles в Южной Африке стало известно, что стоимость конкурирующей консоли XBox Series X компании Microsoft также составит около 599 долларов. Таким образом, любителям "игровой станции" от Sony не стоит расстраиваться, что им придется отдать больше денег, чем поклонникам устройства от "мелкомягкой" конторы.
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