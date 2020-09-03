Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Если вы рассматриваете для себя возможность покупки GeForce RTX 3070, то, возможно, стоит отложить покупку на некоторое время. Причиной этого являются несколько утечек информации, предполагающих, что видеокарта GeForce RTX 3070 Ti находится в разработке.

Как известно, 1 сентября компания Nvidia анонсировала три видеокарты нового поколения: RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Однако, вчера ресурс Videcardz сообщил об обнаружении в списке моделей настольных компьютеров Lenovo системы Legion T7, которая включает видеокарту GeForce RTX 3070 Ti.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя





На сайте компании со справочными спецификациями продуктов было несколько записей для систем с неанонсированной картой RTX 3070 Ti, укомплектованной 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, что вдвое больше, чем у стандартной RTX 3070 и больше, чем 10 Гб у RTX 3080. Однако вскоре после утечки Lenovo удалила упоминание видеокарты RTX 3070 Ti.

реклама

Но сегодня известный инсайдер _rogamer опубликовал информацию о наличие у компании MSI видеокарты RTX 3070 Ti с 16 Гб памяти GDDR6. Таким образом, вероятность существования указанного графического адаптера весьма высока.

реклама

Пока нет информации о цене, но ожидается, что стоимость RTX 3070 Ti окажется между RTX 3070 за 499 долларов и RTX 3080 за 699 долларов, т.е. около 600 долларов.