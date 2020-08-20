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Компания Intel показала новые тесты производительности, в которых используются для сравнения настольный процессор 10-го поколения с процессором AMD Ryzen 3000XT. Сравнивая игровую производительность своего чипа с конкурентами и Intel утверждает, что они предлагают лучшее соотношение производительности и стоимости системы.

Для сравнения были взяты процессоры Intel Core i7-10700K и AMD Ryzen 9 3900XT. Intel Core i7-10700K является 8-ядерным и 16-поточным процессором с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и 5,1 ГГц в режиме разгона, а также имеет 20 Мб кэш-памяти и TDP 125 Вт (229 Вт PL2). AMD Ryzen 9 3900XT является 12-ядерным, 24-поточным процессором с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц, 4,7 ГГц в режиме разгона, а также имеет 70 Мб кэш-памяти и TDP 105 Вт.

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В компании Intel заявляют, что их процессор Core i7-10700K дешевле и имеет стоимость 387 долларов, в то время как процессор AMD Ryzen 9 3900XT стоит 499 долларов. Ryzen 9 3900X, который не указан в тестах, стоит 429,99 долларов, предлагает на 5% меньшую производительность, но и стоит на 10 процентов меньше.

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Для тестирования компания Intel использовала видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и 16 Гб оперативной памяти. Оперативная память на платформе Intel работала на частоте 2933 МГц, тогда как платформа AMD использовала модули частотой 3200 МГц. Кроме того не известно какие при тестировании использовались материнские платы. Но, учитывая, что платы X570 и Z490 будут стоить примерно одинаково, то разница в цене полных сборок будет примерно равна разнице стоимости процессоров.

Тесты производительности показывают, что Intel Core i7-10700K превосходит AMD Ryzen 9 3900XT в нескольких ААА играх. Ниже показано процентное выражение превосходства Core i7-10700K над AMD Ryzen 9 3900XT.

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- 23% быстрее в Total War: Warhammer 2

- 17% быстрее в Leauge of Legends

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- 15% быстрее в Monster Hunter World: Iceborne

- 14% быстрее в Rocket Leauge

- 12% быстрее в War Thunder Tank Battle

- 6% быстрее в Total War Three Kingdoms

Кроме того, Intel также продемонстрировала несколько других игр, в которых её процессор был более чем на 3% быстрее, чем Ryzen 9 3900XT. Из 30 протестированных игр Intel одержала победу в 24. Все тесты производительности проводились с разрешением 1080p.

Конечно, Intel практически всегда уверенно лидирует в игровой производительности, но 12-ядерный и 24-поточный процессор AMD имеют ряд других преимуществ. AMD Ryzen 9 3900XT может обеспечить лучшую производительность для игровых стримеров и для профессиональных приложений, которые в наши дни многие геймеры также запускают одновременно на своих компьютерах. Это является дополнительным преимуществом и, хотя Intel лидирует в игровых тестах, разрыв те так невелик, особенно если сравнить обычный процессор Ryzen 9 3900X, который по цене практически идентичен Core i7-10700K в розничном сегменте. Таким образом, если компьютер нужен исключительно для игр, то на данный момент процессоры Intel будут предпочтительнее, но вопрос заключается в том, как долго это преимущество будет сохраняться, так как не за горами выход чипов Zen 3,которые могут подрезать крылья процессорам Intel.