Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
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Windows Defend, также известный как Microsoft Defender Antivirus является встроенным решение для защиты от вредоносных программ в операционной системе Windows 10. Microsoft Defender Antivirus предназначен для защиты компьютера и подключенных устройств от вредоносных атак, приложений вымогателей, вирусов, шпионских программ и других видов вредоносных приложений.
Microsoft Defender Antivirus является одной из лучших антивирусных программ по результатам многих тестов и для большинства пользователей Windows её вполне достаточно, а приобретать отдельный антивирус за деньги не имеет большого смысла. Кроме того, данный антивирус не влияет на скорость работы системы и получает новые обновления автоматически из Центра обновления Windows, не напоминая о своем присутствии.
Однако, иногда могут возникнуть ситуации, когда пользователь захочет отключить защиту Microsoft Defender Antivirus.
Компания Microsoft позволяет пользователям отключать антивирус, редактируя групповую политику и реестр Windows. Чтобы отключить антивирус в реестре, пользователю необходимо создать ключ и называть его DisableAntiSpyware, присвоив ему значение "1".
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Но после обновления от августа 2020 года (версия 4.18.2007.8), Microsoft заявила, что прекращает поддержку данного параметра, и изменение его значения не будет учитываться на компьютерах обычных пользователей.
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"Этот параметр больше не поддерживается и будет игнорироваться на клиентских устройствах, начиная с обновления антивируса Microsoft Defender Antivirus за август 2020 г. (версия 4.18.2007.8)", - отметила Microsoft в новом обновлении своей документации.
Хотя Microsoft не приветствует редактирование реестра для окончательного отключения Защитника Windows, пользователь все равно сможет использовать редактор групповой политики, приложение безопасности Windows или стороннее программное обеспечение для временного отключения Microsoft Defender Antivirus.
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По умолчанию в Windows 10 нет возможности навсегда отключить Защитник Windows, но Microsoft позволяет стороннему антивирусному ПО работать вместе с Защитником Windows, который автоматически отключается в процессе установки стороннего защитного программного обеспечения.
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