Microsoft объяснила отсутствие NFC в Surface Duo за $1399
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Впервые с момента выпуска смартфонов Lumia 950 и 950 XL в 2015 году Microsoft готовится выйти на рынок мобильных устройств со складным Surface Duo, имеющем двухэкранный дизайн. Surface Duo был анонсирован в прошлом году и изначально планировался к выпуску в праздничный сезон 2020 года, но планы были изменены после того, как Microsoft перенесла Surface Neo на 2021/2022 год.
Surface Duo оснащен двумя 5,6-дюймовыми AMOLED экранами с запатентованным процессом калибровки и активным выравниванием пикселей. В разложенном виде устройство имеет экран размером 8,1 дюйма экрана с разрешением 401 пикселя на дюйм.
За работу аппарата отвечает чипсет Snapdragon 855 компании Qualcomm, компанию которому составляют 6 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 или 256 Гб. Поддержка карт памяти в устройстве не предусмотрена.
Будущих пользователей Surface Duo может огорчить отсутствие беспроводной зарядки и чипа NFC для бесконтактных мобильных платежей. Отсутствие последнего в Microsoft объясняют тем, что "Surface Duo специально создан для мобильной работы и дает людям новые способы выполнять сложные задачи, находясь вдали от компьютера".
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Стоимость Surface Duo начинается с 1399 долларов, а сделать предварительный заказ можно уже сейчас в Microsoft Store, AT&T и Best Buy. Судя по цене Samsung Galaxy Z Flip and Fold, такая высокая цена не является чем-то необычным. Правда стоит отметить, что в устройствах Samsung экран не разделен на две части, а у Surface Duo в конструкции предусмотрено два отдельных дисплея.
Компания Microsoft заявляет, что поставки смартфонов клиентам начнутся 10 сентября, но на текущим момент он будет работать только у операторов связи T-Mobile, AT&T и Verizon.
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