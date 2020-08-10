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Компания Xiaomi готовится к запуску долгожданного флагманского смартфона Mi 10 Ultra, также известного под названием Mi 10 Pro Plus. Смартфон должен быть представлен завтра на мероприятии по случаю десятилетнего юбилея компании, однако уже сегодня результаты тестирования в GeekBench просочились на просторы Интернета.

Mi 10 Ultra или Mi 10 Pro Plus показанный в GeekBench имеет номер модели M2007J1SC. Согласно полученной информации, устройство получило огромный объем оперативной памяти в количестве 16 Гб, и также работало под управлением новейшей операционной системы Android 10. Если говорить о результатах тестирования, то одноядерный результат составил 901 балла, в многоядерном режиме смартфон набрал 3267 баллов.

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Учитывая, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 865+ от компании Qualcomm, результаты выглядят вполне прилично и мало отличается от других устройств, работающих на Snapdragon 865+. Также стоит отметить, что название устройства остается неподтвержденным. Вот почему мы называем номер модели как Mi 10 Ultra, так и Mi 10 Pro Plus. С учетом сказанного, устройство уже было частью многочисленных утечек в прошлом.

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Напомню, что предстоящий Mi 10 Ultra от Xiaomi станет улучшенной версией предыдущего Mi 10 Pro. Согласно имеющимся слухам, смартфон получит AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Устройство будет оснащено аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч, а также несколько вариантов оснащения оперативной памятью и внутренним накопителем. Несомненно, ключевой особенностью предстоящей новинки станут её камеры с максимальным увеличением изображения в 120 крат и перископический объектив.

Нам остается лишь набраться немного терпения и подождать завтрашнего официального анонса.