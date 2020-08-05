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Первый смартфон компании Microsoft на ОС Android - Surface Duo с двумя отдельными экранами был анонсирован в октябре, и ожидается, что Microsoft выпустит его в конце этого месяца. Сегодня появилась информация, что данное устройство также будет запущено в продажу за пределами США.

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Surface Duo уже получил сертификацию FCC, Bluetooth SIG и UL LLC (Канада). Теперь Surface Duo появился в Министерстве внутренних дел и коммуникаций Японии, а это значит, что есть большая вероятность появления Surface Duo с двумя экранами не только в США и Канаде, но и на других мировых рынках.

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Стоит отметить, что номер модели в сертификатах FCC, Bluetooth SIG, UL LLC Canada и Japan - 1930, что совпадает с номером модели в эмуляторе Microsoft для Surface Duo.

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Также вероятно, что устройство будет запущено в Великобритании, Австралии и других регионах.

Согласно сертификации в Японии, Surface Duo будет иметь поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 3G и 4G. Поддержка NFC на данный момент остается неподтвержденной.

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Согласно сообщениям, Surface Duo будет основан на чипсете Snapdragon 855 от Qualcomm вместо более нового Snapdragon 865, что означает отсутствие поддержки сетей 5G. Базовая модель Surface Duo, как полагают, имеет 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Кроме того, в максимальной комплектации устройство будет предлагать внутренний накопитель объемом 256 Гб.

Предполагается, что более подробная информация об устройстве и рынках сбыта станет известно в конце августа.