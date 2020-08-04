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Модульность в телефонах не является чем-то новым, а некоторые производители периодически представляют публике свое видение модульной организации смартфонов, однако до сих пор была ограничена подключением увеличенного аккумулятора, внешней камеры, светящихся чехлов и др. Похоже, что Xiaomi решила поднять ставки и вывести модульность на совершенно новый уровень. Компания запатентовала дисплей, который можно отсоединить от корпуса устройства и, вероятно, использовать без проводов. Патент был опубликован сегодня в Управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).

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В патенте описывается устройство имеющее две части: основной корпус и съемный экран. Интересной частью является полноэкранный дисплей без вырезов для камер. Также вероятно, что дисплей будет иметь собственную батарею.

Это заставляет думать, что устройство получит подэкранное расположение камер, поскольку на корпусе без экрана показаны три круглых глазка, два из которых могут быть объективами камер, а третье глазком вспышки. Кроме того, под экраном располагается вырез под разговорный динамик.

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На обеих частях устройства расположены по два 10 контактных разъема, с помощью которых они соединяются.

В нижней части смартфона находятся порт USB-C, а также решетки динамика и микрофона. Справа находятся кнопки регулировки громкости и кнопка питания, а лоток для SIM-карты расположен слева. Задняя часть устройства имеет вертикальный блок из трех камер и вспышки под ними.

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Ресурс LetsGoDigital говорит, что дисплей можно заряжать по беспроводной связи, используя в качестве беспроводной зарядки основной корпус смартфона.

В целом, патент выглядит очень интересно. Возможно сам дисплей будет выступать в роли тонкого и легкого смартфона способного работать непродолжительное время отдельно от основной части, но используя её в качестве базы, как в обычных домашних радиотелефонах посредством технологии Bluetooth.