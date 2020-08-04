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В последнее время компания Intel прикладывала большие усилия для борьбы с новейшими процессорами AMD, однако, проблемы с 10 нм техпроцессом заставили компанию выпускать свою продукцию по устаревшему 14 нм техпроцессу, а недавно стало известно, что и 7 нм техпроцесс не подоспеет к запланированному сроку и будет отложен на год. Несмотря на это, Intel добилась определенных успехов в пересмотренной архитектуре Core, что видно из прироста однопоточной производительности процессоров на 10-нм ядрах Sunny Cove. Похоже, что 10-нм процессоры на ядрах Willow Cove следующего поколения продолжат эту тенденцию. Такие выводы можно сделать, если верить их предполагаемой оценке в PassMark.

Сегодня в сети появилась утечка тестирования процессора Intel Core i7-1165G7 на архитектуре Tiger Lake 11-го поколения, о которой компания Intel должна объявить на специальном мероприятии 2 сентября текущего года. Процессор представляет собой четырехъядерный/восьмипоточный 10 нм чип с базовой тактовой частотой 2,8 ГГц, 4,7 ГГц в boost режиме и значением TDP 15 Вт. В тесте процессор от Intel сравнивается с 7 нм 15-ваттным процессором AMD Ryzen 7 4800U на архитектуре Zen2, имеющим 8 ядер, 16 потоков и работающем на базовой частоте 1,8 ГГц и 4,2 ГГц в boost режиме. Процессор Core i7-1165G7 набрал в однопоточном тесте 3273 балла, в то время как Ryzen 7 480 только 2631, что является отличным результатом для чипа Intel. В то же время не стоит забывать, что процессор Core i7-1165G7 имеет солидное преимущество в тактовой частоте как в базе, так и в boost режиме.

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Однако, как и следовало ожидать, AMD Ryzen 7 4800U значительно опережает Intel Core i7-1165G7 по общему показателю, набрав 17552 баллов против 13372 баллов у Intel.