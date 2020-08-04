Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ресурс Digital Foundry только что опубликовал подробный обзор испытаний производительности консоли PS4 Pro после замены обычного жесткого диска на SSDSamsung 870 QVO 8TB.

реклама

Тестирование проводилось с внутренним и наружным подключением SSD. Результаты показывают значительное улучшение времени загрузки, особенно если установить твердотельный накопитель внутри PS4 Pro, а не снаружи. Таблицу с результатами можно рассмотреть ниже.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Но какие бы результаты не показывал SSD в консоли PS4 Pro, результаты его работы в обычном персональном компьютере будут намного выше, что не удивительно, учитывая ограничения, налагаемые аппаратным обеспечением PS4 Pro.

реклама

реклама

Время загрузки это не единственное, что заметно улучшилось после установки SSD на консоль. Как можно видеть заметно возросло качество изображения, благодаря увеличению скорости загрузки текстур, которые при использовании жесткого диска иногда просто не успевают полностью подгрузиться. Ниже вы можете ознакомиться с видео, в котором подробно описаны проведенные эксперименты.

реклама

Конечно, делать такой апгрейд или нет должен решать каждый сам. Тем более, что вскоре ожидается выход новейшей консоли PlayStation 5, которая будет намного быстрее даже прокаченной SSD накопителем приставки PS4 Pro. В то же время, если человек не планирует покупать PS5, то такой шаг поможет повысить комфорт от игры на PS4 Pro.