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В последнее время производители смартфонов постоянно увеличивают количество камер в своих устройствах, что неизбежно ведет к увеличению занимаемого ими места, например, как у Samsung Galaxy S20 Ultra или Huawei P40 Pro. Похоже, что всех в данном вопросе переплюнет вездесущая компания Xiaomi, которая покажет, насколько большим может быть модуль камер благодаря предстоящему флагманскому смартфону Mi 10 Pro Plus.

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Выше можно увидеть фотографию накладки на заднюю часть смартфона, предположительно предназначенной для телефона Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Кроме самого отверстия под модуль камер интерес вызывает надпись "100X Infinity Zoom", ясно указывающая на то, что устройство получит 100-кратный зум, аналогичный флагманскому смартфону Galaxy S20 Ultra от Samsung.

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Сам по себе гигантский модуль камеры интересен не только своими размерами, но и тем, что будет на нем размещено. Например, Xiaomi Mi 10 Pro Plus может стать первым смартфоном с двумя перископными объективами с различным оптическим зумом. Возможно, что Xiaomi предложит камеру с объективом большого диаметра с невероятным качеством съемки, либо банально увеличит количество датчиков до пяти или даже больше. Существует возможность размещения на задней стороне смартфона небольшого вспомогательного дисплея. Вариантов может быть очень много, и нам остаётся о них лишь гадать. Нужно дождаться официальной информации, или утечек, которые обязательно должны просочиться на просторы всемирной паутины, как это происходит с абсолютно любыми электронными устройствами.

Вполне вероятно, что новое устройство будет представлено на юбилейном мероприятии, посвященному 10-й годовщине со дня основания компании Xiaomi. Официальная дата рождения бренда - 6 апреля, однако, пандемия коронавируса помешала компании провести в апреле юбилейные торжества. Тем не менее, Xiaomi решила отпраздновать это событие немного позже.

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил сегодня, что его выступление состоится 11 августа, и он расскажет о том, чего удалось достичь компании за прошедшее десятилетие. В дополнение к целям, которые он поставил перед собой на следующее десятилетие деятельности. Но, пожалуй, главным событием станет обнародование новых продуктов. В частности, Лэй Цзюнь заявил, что компания подготовила несколько шедевров к своему первому юбилею. А премьера Xiaomi Mi 10 Pro+ отлично впишется в масштабность и значимость события.

Некоторые инсайдеры уверены, что премьера обновленной версии флагмана состоится 11 августа, а будущий смартфон предложит AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 865 или 865+ и 100 или 120 Вт быструю зарядку.