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Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время работает над очередной флагманской серией смартфонов Mate 40. Эти аппараты будут комплектоваться новейшим 5-нм чипсетом компании Huawei. Если все пойдет по плану, то новые чипсеты выдут уже в сентябре. Кроме того, серия смартфонов Huawei Mate 40 станет первой, которая будет использовать этот чип. По слухам, этот чип будет называться Huawei Kirin 1020, однако, официального подтверждения этому названию пока нет.

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Согласно недавнему отчету с сайта Weibo, стоимость нового 5-нм чипа Kirin находится между Apple A14 и процессором Apple ARM, т.е. Kirin 1020 будет дороже, чем Apple A14. Кроме того, размер Huawei Kirin 1020 также находится между двумя названными чипами Apple.

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Неудивительно, что Huawei хочет оснастить Mate 40 5-нм чипсетом Kirin 1020, так как это сделает устройства первыми в мире смартфонами с 5-нм процессором. Поскольку выпуск iPhone 5G от Apple немного задержится, то почти наверняка Huawei станет первой в деле использования 5-нм мобильных чипов.

В последних сообщениях утверждается, что все чипы, которые необходимы Huawei для работы в этом году, будут доступны к середине сентября, не зависимо от используемого при их производстве техпроцесса. Первоначально появлялись сообщения о том, что Huawei отложит массовое производство своего флагманского мобильного телефона Mate 40. Однако данное утверждение оказалось ошибочным.

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Несмотря на проблемы с американским правительством у компании дела идут неплохо. Huawei планирует выпустить телефоны Mate 40 с 5-нм процессором Kirin, как запланировано в октябре. В четвертом квартале 2020 года Huawei поставит около 8 миллионов единиц серии Mate 40, что еще больше укрепит позицию Huawei на рынке смартфонов. Напомню, что во втором квартале 2020 года Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире.