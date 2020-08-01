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Redmi 5 и Redmi 7 пополнили список устройств Xiaomi на базе Paranoid Android Quartz 4

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 Когда смартфон устаревает и его официальная поддержка прекращается, это вовсе не означает конец жизни аппарата. Благодаря открытому исходному коду Android многие пользователи могут самостоятельно создавать пользовательские модификации операционной системы. Одной из таких модификаций является Paranoid Android, которая позволяет владельцам смартфонов получить представление о функциях Android 10. Недавно Paranoid Android анонсировала новую стабильную прошивку Quartz 10 Release 4 с поддержкой смартфонов Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 9T, Redmi K20, Mi A2 и Redmi Note 7.

 Однако разработчики Paranoid не остановились на достигнутом и только что сообщили, что Quartz 10 Release 4 теперь можно использовать и на Xiaomi Redmi 5 и Redmi 7/Y3. Смартфон Redmi 5 был представлен еще в 2017 году, поэтому нынешние пользователи, несомненно, будут рады, что их устройство попало в список поддержки. Ниже приведен полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые могут использовать преимущества пользовательского ROM Paranoid Android Quartz 10 Release 4 на базе Android 10:

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Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 9T (Redmi K20), Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro);

Xiaomi Mi A2;

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Xiaomi Mi Mix 2, Mi Mix 2S;

Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 8/8T;

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Redmi 3S, Redmi 4А, Redmi 5, Redmi 6 Pro, Redmi 7/Y3.

 У команды разработчиков есть планы обеспечить поддержку еще большего количества устройств от популярного китайского производителя. Последний стабильный выпуск также поставляется с июльским патчем безопасности. Владельцы перечисленных выше смартфонов могут найти ссылки на необходимое программное обеспечение на сайте Paranoid Android по данной ссылке.

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