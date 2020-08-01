Microsoft не откроет свои офисы до 2021 года
Технологические компании по всему миру, особенно в США, ввели строгие правила удаленной работы на дому для своих сотрудников, чтобы сократить распространение Covid-19. И хотя некоторые компании уже начали открывать свои офисы, Microsoft придерживается более консервативного подхода.
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Согласно отчету The Verge, софтверный гигант не собирается открывать свои офисы в США до конца года. Эта информация была обнаружена благодаря внутренней переписке, в которой описывается стратегия Microsoft по открытию своих офисов для работников.
Стратегия компании состоит из шести этапов, которые заключаются в следующем: закрытие офисов, обязательная удаленная работа на дому, рекомендуемая удаленная работа на дому, постепенное открытие офисов, открытие с ограничениями и, наконец, окончательное открытие с возвращением в привычное русло работы.
Предполагается, что Microsoft в настоящее время находится на втором этапе, а время перехода на следующий этап пока остается не известным. Также не совсем понятно определение рекомендуемой удаленной работы.
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Что касается последнего этапа, то The Verge называет дату 19 января 2021 года, однако Microsoft может отодвинуть этот день, если того потребует эпидемиологическая обстановка.
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