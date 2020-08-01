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Как многим известно, приложение TikTok, а значит и его разработчик ByteDance, сейчас находятся под пристальным вниманием президента США Д. Трампа, который собирается запретить TikTok на территории США, либо заставить продать свои права на приложение на территории США. В этой связи многие источники предполагают, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, принадлежащего китайской технологической компании ByteDance. Microsoft на данный момент не имеет значительного присутствия в социальных сетях за исключением малопопулярного приложения LinkedIn. С TikTok у компании может появиться шанс пробиться в сектор социальных сетей.

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TikTok возникла из приложения ByteDance Douyin, которое было ориентировано в первую очередь на китайский рынок, а затем слилось с приложением music.ly, которое привело TikTok к мировой популярности.

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Поскольку популярность TikTok возросла, приложение все чаще попадает под подозрение американских служб безопасности. Появились сообщения, что приложение копирует содержимое буфера обмена iOS, а генеральный директор Reddit Стив Хаффман раскритиковал приложение, назвав его "принципиально паразитическим".

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TikTok стал очередным камнем преткновения между США и Китаем в связи с предполагаемыми связями ByteDance с китайским правительством и сбором данных о своих пользователях, и в соответствии с китайским законом о безопасности в Интернете, ByteDance должна передавать полученные данные правительству Китая по их запросу. Тем не менее, ByteDance утверждает, что его серверы не базируются в Китае, и поэтому не подпадают под действие такого закона.

В настоящее время TikTok находится на рассмотрении Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), и ходят слухи, что ByteDance может быть добавлена в список организаций Бюро промышленности и безопасности (BIS), в котором, например, оказалась компания Huawei.

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Приобретение корпорацией Microsoft TikTok имело бы большое значение для смягчения страхов о конфиденциальности и национальной безопасности. ByteDance со своей стороны сделала попытку уменьшить эти опасения, в том числе назначив бывшего руководителя Disney Кевина Майера своим генеральным директором и даже высказала идею о том, чтобы американские компании выкупили у неё приложение.

Стоит отметить, что TikTok был запрещен военно-морским флотом, армией и TSA, а президентскому предвыборному штабу Джо Байдена недавно запретили использовать приложение на работе и на личных устройствах.