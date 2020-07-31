Стала известна дата выхода Nokia 6.3 и Nokia 7.3 и спецификации Nokia 2.4
Согласно новому слуху, HMD Global по-прежнему планирует выпустить новые смартфоны Nokia до конца текущего года. В прошлом месяце Nokiapoweruser (NPU) утверждал, что анонс Nokia 6.3 и Nokia 7.3 может быть отложен до четвертого квартала 2020 года и состоится вместе с выпуском Nokia 9.3 PureView.
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Однако теперь портал Nokiamob.net сообщает, что HMD Global представит Nokia 6.3 и Nokia 7.3 в сентябре на IFA 2020. Мероприятие, которое ежегодно проводится в Берлине, будет проходить с 3 по 5 сентября этого года. На этом IFA будет четыре мероприятия, но на нем будут присутствовать только представители отрасли.
Согласно предыдущим слухам, смартфон Nokia 6.3 может быть основана на чипсетеSnapdragon 690 или Snapdragon 730 SoC и может иметь четыре камеры с задней стороны. Кроме того, HMD Global может представить смартфон Nokia 7.3 в версии 4G и 5G, которые также недавно были замечены на сайтах сертификационных агентств.
Nokiamob.net утверждает, что на мероприятии IFA 2020 HMD Global также анонсирует смартфон Nokia 2.4 начального уровня. На веб-сайте говорится, что устройство под кодовым названием Wolverine будет иметь 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p, соотношением сторон 19: 9 и вырезом под селфи камеру. Работать смартфон будет на чипсете MediaTek Helio P22, получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч, в также задний блок камер из двух датчиков. Сайт также утверждает, что имеет изображение Nokia 2.4, которое показано ниже. Правдивость его не известна, но оно соответствует духу предшественника в лице Nokia 2.3.
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