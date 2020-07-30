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Похоже, что компания Vivo собралась заполонить рынок смартфонами с поддержкой 5G. В настоящее время компания готовится к выпуску еще одного нового 5G смартфона среднего класса Vivo S7. Смартфон должен продолжить успешное шествие Vivo S6 5G, отказавшись от чипсета Exynos 980 в пользу Snapdragon 765G. До сих пор информации о смартфоне было очень мало, однако, теперь новая утечка дает возможность взглянуть на технические характеристики телефона.

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Согласно просочившемуся изображению, на котором перечислены несколько смартфонов компании Vivo, Vivo S7 оснащен одной из самых лучших камер для селфи разрешением 44 мегапикселя. Однако, производитель не забыл и об основной камере это не значит, что камера, которая получит 64-мегапиксельный основной датчик. Дизайн смартфона очень похож на недавно выпущенный Vivo X50 Pro. Ниже основного датчика расположены еще два вспомогательных объектива. В соответствии с утечкой, смартфон будет предлагать гибридный зум, поэтому, вероятно, получит ультра-широкоугольный объектив и телеобъектив не известного пока разрешения. Еще одной интересной деталью является то, что Vivo S7 является самым тонким 5G смартфоном с толщиной всего 7,39 мм.

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Что касается экрана, то с высокой долей вероятности Vivo S7 получит AMOLED дисплей. Ведь у предыдущих Vivo S6 5G и S5 был AMOLED дисплей. Поэтому вполне естественно ожидать тоже самое и от S7. Кроме того, Vivo не стала размещать фронтальную камеру в отверстии экрана, а решила придерживаться варианта с небольшой челкой в верхней части. Из изображений смартфона видно, что на задней части смартфона нет сканера отпечатков пальцев, из чего можно сделать вывод о его подэкранном расположении.

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Другие спецификации смартфона включают поддержку Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и порт USB-C. К сожалению, остаются неизвестными характеристики аккумуляторной батареи и мощность быстрой зарядки.