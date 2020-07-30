Карты GeForce RTX 30 могут оказаться в руках пользователя уже в сентябре
Игровое сообщество всегда с нетерпением ожидает появления новых видеокарт от обоих крупнейших производителей. И ближайшим таким событием должен стать официальный анонс и поступление в продажу игровых видеокарт компании Nvidia серии GeForce RTX 30. Согласно одному из источников информации ресурса HardwareTimes компания NVIDIA начнет отбор карт из своей линейки GeForce RTX на архитектуре Ampere уже в конце августа. Это означает, что чипы GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti, могут попасть к OEM-производителям в ближайшие несколько недель.
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Это является отличной новостью для пользователей, которые смогут получить в свои руки карту Ampere, уже во второй половине сентября, а не довольствоваться "бумажным" запуском и ожидать конечного продукта еще несколько месяцев, как это часто бывает. Утечки информации о производительности показывают, что GeForce RTX 3080 Ti должна быть на 40 процентов быстрее, чем актуальный на данный момент флагман GeForce RTX 2080 Ti, это означает, что игры с высокой частотой кадров в режиме 4K наконец-то могут стать реальностью.
Конечно, компания AMD не сидит на месте и также готовит мощного приемника своих текущих видеокарт, однако, о точных сроках выпуска видеокарт AMD Big Navi пока не известно. Текущая и наиболее оптимистичная информация указывает на то, что карты на архитектуре RDNA2 могут выйти на рынок к октябрю или ноябрю, что дает Nvidia Ampere небольшое преимущество в глазах потенциальных покупателей. В любом случае грядущая осень готовит нам интересные события на рынке видеокарт потребительского сегмента, удручает лишь текущий курс национальных денежных знаков, который заставит любителей виртуальных баталий серьезно раскошелиться.
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