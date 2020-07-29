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Как известно компания Samsung должна представить смартфон Galaxy Z Fold 2 5 августа намероприятии Galaxy Unpacked 2020. В отличие от других устройств Samsung, информации о Galaxy Z Fold 2 очень мало на данный момент. Однако, в сеть просочилось реальное изображение смартфона, которое подтверждает название устройства.

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Согласно изображению, Samsung будет использовать Galaxy Z Fold 2 5G в качестве названия для складного смартфона следующего поколения. Если присмотреться, то можно увидеть отверстие в экране с находящимся в нем датчике селфи камеры. Оригинальный складной смартфон имеет широкий вырез, в котором расположены 10-мегапиксельный и 8-мегапиксельный датчик.

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Учитывая предыдущие утечки и слухи, Galaxy Z Fold 2 будет иметь 7,59-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с частотой 120 Гц. Снаружи имеется 6,23-дюймовый AMOLED дисплей. Устройство будет оснащено новейшим флагманским чипсетом Snapdragon 865+ в сочетании с 512 Гб встроенной памяти. За фотографические возможности будет отвечать модуль с тремя задними камерами, включающий два объективами по 12 мегапикселей и один 64 мегапиксельный датчик. Кроме того, оба дисплея имеют отверстие под 10-мегапиксельную селфи камеру.

За автономную работу смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4365 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Работать смартфон должен под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.5.

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Смартфон будет стоить столько же, сколько и предшественник, т.е. 1990 долларов. Стоит отметить, что упомянутый ценник относится к LTE версии складного смартфона, а 5G версия стоит около 2200 долларов.