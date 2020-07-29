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Новости о том, что глобальные варианты смартфона Galaxy Note 20 будут работать на чипсете Exynos 990, были бы встречены пользователями серьезной критикой, поскольку флагманский чипсет от Samsung не может превзойти Snapdragon 865 компании Qualcomm по производительности и эффективности. Тем не менее, не все нужно рассматривать в негативном свете, так как один из источников утверждает, что чипсет Exynos 990, работающий в Galaxy Note 20, будет сильно оптимизирован для соответствия высокопроизводительному чипсету Qualcomm.

Данная информация говорит о том, что Exynos 990 полностью оптимизирован для конкуренции с Snapdragon 865 как по производительности, так и по тепловым характеристикам. Напомню, что по результатам тестирования Galaxy S20 Plus на базе Exynos 990 не смог превзойти "народный" смартфон Redmi Note 8 Pro компании Xiaomi в игровом тесте на чипсете Mediatek G90, демонстрируя слабые стороны чипсета.

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По словам пользователя Twitter с ником Anthony, Samsung представит версию Galaxy Note 20 на Exynos 990 как лучший вариант в сравнении с аналогом на Snapdragon 865, хотя придется подождать реальных тестов, которые подтвердят или опровергнут такое утверждение. Ранее сообщалось, что чипсет Exynos 992 на 5-нм узле Samsung будет использоваться в Galaxy Note 20, но, как можно видеть это не так.

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Это может быть связано с тем, что Samsung столкнулась с трудностями при производстве 5-нм чипов, но, насколько известно, Exynos 990 будет использоваться на глобальных версиях семейства Galaxy Note 20. Если то, что говорит Anthony, правда, то будет интересно посмотреть, как улучшенный Exynos 990 Plus покажет себя против Snapdragon 865 Plus, являющийся немного более быстрой версией Snapdragon 865.