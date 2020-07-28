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Начиная свою деятельность как производитель смартфонов, компания Realme теперь начала разносторонне развиваться и в других областях. В прошлом бренд уже неоднократно отражал свое намерение выпускать другие умные продукты. Похоже, что у Xiaomi появился конкурент в деле производства разнообразной электронной техники, не связанной с носимыми гаджетами. Следуя по стопам Xiaomi, Realme приступила к разработке собственной версией умной зубной щетки M1 Sonic Electric Toothbrush, которая появилась в списке TUV Rheinland для сертификации с номером модели RMH2012.

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Список также подтвердил название продукта. Зубная щетка будет конкурировать с предложениями Xiaomi, которые уже доступны на таких крупных рынках, как Индия.

Для своей линейки AIoT Realme работает над множеством продуктов, таких как электрические зубные щетки, умные динамики, аксессуары для умного дома и умные часы. Производители смартфонов постепенно пытаются разнообразить свой ассортимент, и Realme вскоре последует их примеру. Так как продукт появился на TUV Rheinland, можно с уверенностью предположить, что запуск в продажу довольно близок.

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Что касается конкурента зубной щетки Realme M1 Sonic Electric от Xiaomi Mi, то Xiaomi представила свою электрическую зубную щетку Mi T100 довольно давно, и она, в принципе, неплохо продаётся. Она имеет автоматический таймер, обладает 30-дневным временем автономной работы, быстрой зарядкой и другие функции. Интересно будет посмотреть, какой функционал предложит щетка от Realme и станет ли она достойным соперником для Mi T100 от Xiaomi.