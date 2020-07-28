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Тесты серверных процессоров Xeon Ice Lake-SP следующего поколения просочились в сеть, и они показывают интересные результаты в сравнении с нынешними процессорами AMD третьего поколения EPYC Rome.

Как часть платформы Whitley, линейка процессоров Intel Ice Lake-SP будет состоять из нескольких чипов. Мы уже знакомы с 6 ядерным и 24 ядерным чипами, но сегодня стало известно о 28 ядерном процессоре семейства благодаря инсайдерам TUM_APISAK и Momomo_US, которые обнаружили его в базе данных Geekbench и SiSoftware.

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Процессор Intel Ice Lake-SP был протестирован на двухпроцессорном сервере. Каждый чип имеет 28 ядер и 56 потоков, которые в общей сложности имеют 56 ядер и 112 потоков. Поскольку чип все еще является ранним инженерным образцом, то он имеет более низкие тактовые частоты в базе 1,5 ГГц и в boost режиме 3,2 ГГц. Процессор оснащен 42 МБ кэш-памяти L3 и 35 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 77 МБ. Сервер был оснащен 512 Гб оперативной памяти с тактовой частотой 3200 МГц и 8-канальным режимом работы, что является одним из ключевых моментов новой платформы Whitley.

Производительность сервера была оценена в Geekbench 4, которая использует набор инструкций AVX-512, представленный в текущих и будущих семействах процессоров Intel Xeon. В одноядерных тестах сервер набрал 3424 балла, а в многоядерном тесте набрал 38079 баллов.

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Прежде чем сравнивать его с AMD EPYC 7742, следует отметить, что оба эти теста основаны на ранних экземплярах с более низкими тактовыми частотами, поэтому ожидается, что конечная производительность будет намного лучше. Однако в то же время процессоры Intel выигрывают в этом тесте благодаря набору инструкций AVX-512, которого нет у процессоров AMD. Результаты тестирования получены в одинаковых версиях операционной системы, хотя запись с процессором EPYC 7742 сообщает об обычной версии Windows 10. В данном случае Geekbench не правильно интерпретировал операционную систему. Независимо от этого предлагаю взглянуть на результаты сравнения двух 28-ядерных процессоров Ice Lake-SP Xeon с одним процессором AMD EPYC 7742.

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Процессор AMD EPYC 7742 легко превосходит чипы Intel в одноядерных тестах, что связано с более высокой базовой тактовой частотой 3,4 ГГц по сравнению с 1,5 ГГц на чипах Intel. В то же время платформа AMD показывает около 35000 баллов в многоядерном тесте, что несколько ниже, чем у Intel Ice Lake-SP. С более высокими тактовыми частотами процессоры Ice Lake-SP могут легко превзойти чипы AMD EPYC Rome, но лидерство может быть не таким большим, как надеялись в Intel.

Очевидно, что процессоры Intel Ice Lake-SP были предназначены для конкуренции с EPYC Rome, однако, из-за проблем 10-нм техпроцессом, теперь должны будут конкурировать с AMD EPYC Milan, выход которых не за горами. Кроме того, мы еще не знаем цены и энергопотребление чипов Ice Lake-SP.

Главной изюминкой процессоров Ice Lake-SP станет поддержка PCIe Gen 4 и 8-канальной памяти DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Процессоры Intel Ice Lake Xeon будут основаны на совершенно новой архитектуре ядра Sunny Cove, которая обеспечивает улучшение IPC на 18% по сравнению с архитектурой ядра Skylake, существующей с 2015 года.