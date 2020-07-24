Corning представила новое поколение защитного стекла Gorilla Glass Victus
Компания Corning уже давно производит противоударное стекло, и улучшения становятся очевидными каждый год. Corning Gorilla Glass не полностью защищает от сильных царапин, но оно довольно неплохо справляется со случайными небольшими царапинами. В настоящее время компания объявила о следующем поколении стекла Gorilla Glass Victus, которое должно стать более жестким, труднее царапаться и ломаться по сравнению с предыдущими моделями.
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С точки зрения результатов лабораторных испытаний, Corning Gorilla Glass Vuctus работает превосходно. Компания заявляет, что достигла превосходных результатов при падении её новых образцов стекла с высоты до 2 метров на твердую поверхность. На этом этапе Corning значительно опережает конкурентов. Варианты алюмосиликатного стекла от других производителей обычно не выдерживают высоты более 0,8 метра.
По сравнению с Gorilla Glass 6, Gorilla Glass Victus имеет в 2 раза большую стойкость к царапинам, а также в 4 раза лучше, чем конкурентные алюмосиликатные стекла.
В пресс-релизе Corning заявила, что Gorilla Glass Victus будет в первую очередь использоваться компанией Samsung в своих будущих устройствах. Возможно, что Samsung будет использовать Corning Gorilla Glass Victus в предстоящей серии Galaxy Note 20.
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