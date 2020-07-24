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Компания Mediatek, похоже, начинает приобретать всё больше уверенности в себе, особенно после возникших проблем у Huawei. Отставание Samsung в разработке нового поколения чипсетов Exynos также способствовало успеху Mediatek в текущем году. Текущая линейка чипсетов Dimensity молниеносно стала хитом в Китае. Теперь же стало известно, что Mediatek уже начала разработку следующего поколения чипсетов Dimensity. В последних отчетах говорится, что компания выпустит SoC Dimensity 2000 уже во втором квартале следующего года.

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В отчетах говорится, что Dimensity 2000 5G может использовать 5-нм техпроцесс, в отличие от 7-нм техпроцесса нынешних флагманов. Что касается быстродействующих ядер, то нынешняя серия Dimensity 1000 ограничена ядрами ARM Cortex A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц, в то время как аналог Qualcomm имеет собственные ядра Kryo с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц. Таким образом следует ожидать, что Mediatek будет использовать новейшие ядра ARM Cortex A78 и обновит графический процессор Mali. Что может сделать Mediatek серьезным конкурентом для Qualcomm в 2021 году, более того, если компании Huawei не удастся решить проблемы с производством собственных чипсетов, то Mediatek останется единственным конкурентом Qualcomm. К тому же, производственные линии TSMC, предназначавшиеся для Huawei, вполне могут быть заняты в изготовлении чипсетов Mediatek, что еще более увеличит её долю на рынке. Конечно есть еще Samsung, но её мобильные процессоры на данный момент также оставляют желать лучшего.