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Windows 10 May 2020 входит в следующую фазу развертывания

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 Сегодня компания Microsoft незаметно обновила свою документацию, подтверждающую, что обновление Windows 10 May 2020 года вступило в следующую фазу развертывания. Кроме того, Microsoft начала процесс перевода тех, кто все еще работает с неподдерживаемой версией Windows 10, на обновление до Windows 10 версии 2004 года. То же самое происходило с Windows 10 версии 1709 и 1803, когда Windows 10 версии 1903 была выпущена в прошлом году.

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 Согласно информационному бюллетеню о жизненном цикле Windows, устройства, работающие под управлением Windows 10 версии 1809, завершат обслуживание 10 ноября, которое ранее было запланировано на 12 мая, а версия 1903 завершит обслуживание 8 декабря. Windows 10 версии 1809 будет автоматически обновлена в ближайшие месяцы. Позднее ожидается, что Windows 10 версии 1903 также войдет в стадию принудительного обновления с помощью машинного обучения.

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 Компания Microsoft действительно заявила, что будет использовать машинное обучение, чтобы увеличить количество устройств, выбранных для «автоматического обновления до Windows 10 версии 2004». Вполне вероятно, что изначально не все будут обновлены до Windows 10 версии 2004 .

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 Причиной принудительного обновления Windows 10 May 2020 года является улучшение безопасности. Однако это касается только выпусков Windows 10 Home и Pro, поскольку выпуски Enterprise и Education будут поддерживаться до мая 2021 года.

 "Используя машинное обучение, мы увеличиваем число устройств, выбранных для автоматического обновления до Windows 10 версии 2004, которые приближаются к концу обслуживания", - отмечает Microsoft.

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 Компания также пояснила, что планирует использовать функцию машинного обучения на всех этапах, чтобы обеспечить бесперебойное обновление для пользователей, использующих любую версию Windows 10.

 Если пользователь использует Windows 10 версии 1903, то ему пока что не придется обновляться до Windows 10 May 2020 Update. Однако в конце этого года принудительное обновление на основе машинного обучения придет и на системы под управлением Windows 10 версии 1903.

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Теги

microsoft windows 10 windows windows10 windows 10 2004 windows 10 may 2020 update windows 10 1903
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