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В 2018 году компания ASUS вышла на зарождающийся рынок игровых смартфонов, расширив свою популярную марку Republic of Gamers (ROG) на мобильные устройства. В то время как телефон ASUS ROG первого поколения получил негативные отклики из-за его высокой цены, телефон ROG Phone II был очень хорошо принят благодаря своей чрезвычайно конкурентоспособной цене. Теперь пришло время для ASUS повторить этот успех еще раз. Буквально два дня назад ASUS ROG Phone 3 был официально анонсирован. Смартфон получил мощнейший чипсет Snapdragon 865 Plus, 144 ГГц AMOLED-дисплей, 16 Гб оперативной памяти, RGB-подсветку и множество улучшенных игровых функций и аксессуаров по сравнению с предыдущим поколением. Конечно данный смартфон не всем по карману, однако, многие могут стать к нему немного ближе благодаря возможности установить на свой менее продвинутый аппарат обои с ASUS ROG Phone 3.



Благодаря linuxct, который хорошо известен своей работой по переносу живых обоев и APK, появилась возможность установить обои с ASUS ROG Phone 3 на любое устройство под управлением Android 9 Pie или более поздней версии.

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Всего имеется 29 обычных обоев, 12 из которых имеют разрешение 2340 x 1080 пикселей, а 9 доступны с соотношением сторон 1: 1 и разрешением 2340 x 2340 пикселей. Остальные 8 обоев взяты из 4 живых обоев.

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Для того, чтобы скачать обои необходимо перейти по данной ссылке.

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Чтобы заставить работать живые обои, как объясняет linuxct, нужно установить приложение-компаньон под названием X-Mode Toggler. Это приложение добавляет плитку быстрой настройки, которая при переключении заставляет живые обои думать, что X-Mode активен.

Для начала необходимо скачать ZIP-файл по ссылке.

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Затем распаковать zip-файл и установите APK для живых обоев. Затем откройте окно командной строки и ввести следующую команду оболочки ADB:

adb shell pm grant space.linuxct.rogcontroller android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

После чего можно использовать быстрые настройки из X-Mode Toggler, чтобы включить X-Mode.

Для настройки ADB на своем ПК необходимо воспользоваться руководством по ссылке.