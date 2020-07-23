Смартфоны на чипсетах Dimensity возглавляют список AnTuTu среди аппаратов среднего класса
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AnTuTu выпустила полугодовую статистику производительности для устройств среднего уровня, которая основана на средних показателях тестирования смартфонов. Это означает, что график немного отличается от последнего опубликованного ежемесячного графика. Например, в июне список возглавлял Redmi 10X Pro, тогда как сейчас первое место принадлежит смартфону OPPO Reno3 5G.
Это отличный результат для компании MediaTek, поскольку процессоры MediaTek Dimensity 1000L и Dimensity 820 выглядят намного превосходящими большинство своих конкурентов. Похоже, что только чип Kirin 985 в Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro может обеспечить достойную конкуренцию чипсетам Dimenity за свои деньги. Смартфоны, оснащенным Kirin 820 или Snapdragon 765G, остается только смотреть лидерам в затылок.
Новые устройства таких компаний, как Huawei и Redmi, должны немного встряхнуть производительность Android смартфонов среднего уровня в конце этого года, но еще неизвестно, какой чипсет сможет сломать сильнейшую хватку MediaTek в этом сегменте. При таком развитии событий это может быть устройство, также работающее на SoC Dimensity.
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