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Сегодня в сеть попала блок-схема процессоров семейства AMD Renoir, предоставленная Igor's Lab. У данного источника безупречный послужной список с утечками, и нет оснований сомневаться в правдивости слайда. Блок-схема AMD Renoir (для мобильной платформы) показывает, что выделенные графические процессоры будут иметь доступ только к 8 линиям PCIe 3.0, что может стать узким местом по пропускной способности (например, для RTX 2060 Super и выше).

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Интересно, что это ограничение не относится к настольным чипам Renoir, как подтвердил Роберт Холлок. Причина, по-видимому, заключается в том, что, хотя платформа на основе AM4 имеет доступ к 16 линиям PCIe, мобильная платформа использует ограниченную версию в целях энергоэффективности и сможет использовать только 8 линий для выделенного графического процессора. Этого количества полосы пропускания достаточно для графических процессоров вплоть до RTX 2060 Super, и это может объяснить, почему все конфигурации ноутбуков AMD Renoir имеют в максимальной комплектации видеокарты NVIDIA RTX 2060.

Данный факт может сыграть на руку компании Intel, так как чипы Tiger Lake не только предоставят как минимум 16x полос для дискретной графики, но также должны иметь поддержку нового стандарта PCIe 4.0. Тот факт, что AMD Renoir не сможет поддерживать высокопроизводительные графические процессоры, такие как RTX 2070 и выше, будет означать, что Intel, скорее всего, сохранит своё лидерство в игровом мобильном сегменте, пока мы не увидим достойного преемника от компании AMD.

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Возможно, что платформа AMD Renoir изначально была нацелена на массовый рынок и предназначена для среднестатистического геймера, не стремящегося к топовым конфигурациям и максимальному качеству изображения в играх и не желающего платить большие деньги за игровой ноутбук. Таким образом, появление на рынке ноутбуков на основе Renoir должно привести к тому, что Intel втянется в ценовую войну, которая вынудит ее снизить цены, поскольку предложения AMD, как правило, намного дешевле, чем аналоги Intel.